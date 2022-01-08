Мерсон назвал футболиста, который сделает «Арсенал» претендентом на чемпионство

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался о ситуации с нападающими в лондонском «Арсенале».

«Думаю, карьера Обамеянга в «Арсенале» уже завершена. Вряд ли он останется. Что касается Ляказетта, он тоже, скорее всего, покинет клуб. Также уйти может Нкетиа.

Лондонцам нужно разориться и пригласить Влаховича. Душан сделал бы их претендентами на чемпионский титул», - приводит слова Мерсона Daily Star.

Напомним, что Обамеянг был лишен капитанской повязки и отстранен от работы с командой из-за нарушения дисциплины. У Ляказетта и Нкетиа истекают контракты с «канонирами», и клуб не планирует продлевать с ними сотрудничество.