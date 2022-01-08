Два топ-клуба Серии А претендуют на полузащитника «Манчестер Юнайтед»

У полузащитника сборной Голландии Донни ван де Бека есть два варианта продолжения карьеры в итальянской Серии А, рапортует Calciomercato.

В подписании игрока «МЮ» заинтересованы миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Переход в один из названных клубов может быть оформлен в текущее трансферное окно.

Ван де Бек намерен покинуть манкунианцев, поскольку не получает регулярной игровой практики.

24-летний хавбек перебрался на «Олд Траффорд» из амстердамского «Аякса» в сентябре 2020 года. Стороны заключили долгосрочное соглашение, которое рассчитано до окончания сезона-2024/2025.