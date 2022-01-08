«МЮ» не предлагал Погба рекордный контракт

«Манчестер Юнайтед» не предлагал полузащитнику Полю Погба рекордный контракт, о чем накануне сообщили различные СМИ. Об этом рассказал представитель французского футболиста.

«Хочу прояснить появившиеся слухи по контракту. Погба не получал нового договора от клуба в последние месяцы. Сейчас он полностью сконцентрирован на восстановлении от травмы. Поль хочет как можно скорее вернуться на поле, чтобы помочь команде», - приводит слова источника Daily Mail.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы сделать француза самым высокооплачиваемым футболистом в истории Премьер-лиги.