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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте рассказал, чего не допускает в своей работе

08 Января 2022 • 09:45 Комментировать

Итальянский специалист Антонио Конте, работающий в лондонском «Тоттенхэме», заявил, что намерен всегда честно высказывать свою позицию игрокам.

«Когда я был футболистом, не любил тренера, который говорил мне неправду. Он специально делал это, чтобы сохранить хорошие отношения. Но если футболист хочет прогрессировать, ему нужно говорить правду, указывать на недочеты. После неудачных игр можно узнать намного больше, чем после побед. Мои подопечные знают, что я всегда говорю им правду. С ложью не будет ничего хорошего», - цитирует итальянца Guardian.

В настоящий момент «шпоры» занимают шестое место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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