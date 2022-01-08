«Ливерпуль» решил сохранить Ориги

В «Ливерпуле» не хотят расставаться бельгийским нападающим Дивоком Ориги в текущее трансферное окно. Об этом стало известно журналистам The Athletic.

Мерсисайдцы намерены сохранить форварда, поскольку на долгое время лишились двух ведущих нападающих. Мохамед Салах и Садио Мане уехали в составе своих сборных на Кубок африканских наций, который состоится в Камеруне.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе туринского «Ювентуса» к Ориги, однако конкретных предложений «Ливерпуль» не получал.

В нынешнем сезоне АПЛ Дивок сыграл всего три поединка и отметился двумя забитыми мячами.