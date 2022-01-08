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«Челси» не сбавляет интерес к защитнику «Севильи»

08 Января 2022 • 09:27 Комментировать

Французский латераль Жюль Кунде, правами на которого владеет испанская «Севилья», остается трансферной целью лондонского «Челси». Об этом сообщается на страницах Football.London.

«Пенсионеры» рассматривают кандидатуру Кунде в связи с возможным уходом сразу нескольких игроков обороны. Лондонцы могут расстаться с Андреасом Кристенсеном, Сесаром Аспиликуэтой и Антонио Рюдигером. У всех троих истекающие контракты с «Челси».

Жюль выступает в составе андалусийского коллектива с 2019 года. «Севилья» приобрела Кунде у «Бордо» за 25 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жюль Кунде
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