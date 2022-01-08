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Рангник прокомментировал информацию, что футболисты «МЮ» недовольны его работой

08 Января 2022 • 09:10 Комментировать (2)

Наставник «МЮ» Ральф Рангник отреагировал на информацию, что игроки команды недовольны работой под его руководством.

«Юнайтед» обладает большим количеством хороших футболистов, но на поле могут выйти только десять полевых и голкипер. Есть те, кто не проходит в состав команды. Эти игроки недовольны своим положением. Кроме того, есть несколько игроков, у которых истекают контракты, плюс есть пару человек, которым хочется сменить команду.

Я уверен, что подопечные прислушиваются ко мне, в последних матчах было видно, как они следуют моим указаниям. Команде, прежде всего, нужен баланс между обороной и нападением. В этом нам нужно прогрессировать», - цитирует тренера BBC Sport.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не хочет работать с Рангником. Португалец готов покинуть клуб, если с немцем продлят контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
08 Января 2022 в 10:45
"в последних матчах было видно, как они следуют моим указаниям"- другими словами Рангник расписался в своей никчемностям,раз выполняя его указания команда проигрывает без шансов
aegur
08 Января 2022 в 11:21
Указание было забивать голы
Они следовали указаниям... но не выполнили))
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