«Кристал Пэлас» хочет приобрести Рэмзи

Лондонский «Кристал Пэлас» нацелился на полузащитника туринского «Ювентуса» Аарона Рэмзи. Главный тренер «орлов» Патрик Виейра считает, что валлиец усилит команду, поэтому дал согласие руководству на подписание игрока.

Напомним, что ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что Рэмзи с вероятностью 99,9% покинет клуб этой зимой. Среди претендентов на валлийца также числились такие клубы, как: «Ньюкасл», «Рома» и «Арсенал», за который Рэмзи выступал с 2008 по 2019 год.

В этом сезоне полузащитник появился всего в трех матчах Серии А, в которых не сумел отличиться ни одним результативным действием.