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«Ньюкасл» сделал новое предложение по Ботману

07 Января 2022 • 23:13 Комментировать

Английский «Ньюкасл» сделал «Лиллю» второе предложение по приобретению защитника Свена Ботмана. Как сообщает Фабрицио Романо, французский клуб сейчас испытывает большие финансовые проблемы, поэтому предложение в 48 миллионов евро должно их устроить.

Напомним, что предыдущее предложение  «Ньюкасла» в 35 миллионов евро было отвергнуто руководством «Лилля».

В этом сезоне Ботман провел 12 матчей за «Лилль» в Лиге 1, в которых отметился одним голом и одним ассистом. В 64 последних матчах он помог своей команде 25 раз сохранить ворота сухими. Ранее сообщалось, что в трансфере футболиста заинтересован итальянский «Милан».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лилль Свен Ботман
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