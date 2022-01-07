«Ньюкасл» сделал новое предложение по Ботману

Английский «Ньюкасл» сделал «Лиллю» второе предложение по приобретению защитника Свена Ботмана. Как сообщает Фабрицио Романо, французский клуб сейчас испытывает большие финансовые проблемы, поэтому предложение в 48 миллионов евро должно их устроить.

Напомним, что предыдущее предложение «Ньюкасла» в 35 миллионов евро было отвергнуто руководством «Лилля».

В этом сезоне Ботман провел 12 матчей за «Лилль» в Лиге 1, в которых отметился одним голом и одним ассистом. В 64 последних матчах он помог своей команде 25 раз сохранить ворота сухими. Ранее сообщалось, что в трансфере футболиста заинтересован итальянский «Милан».