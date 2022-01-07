«Интер» предложил «Эвертону» бесплатно подписать Санчеса

Миланский «Интер» предложил «Эвертону» подписать нападающего Алексиса Санчеса на бесплатной основе.

Сообщается, что в это трансферное окно «ириски» могут подписать форварда, а Санчес с опытом игры в АПЛ за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» является одним из вариантов. В качестве альтернативы чилийцу «Эвертон» рассматривает нападающего «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастеланьоса.

Отметим, что после ухода Ромелу Лукаку и Кристиана Эриксена, Санчес с годовым окладом в 11 миллионов евро, занял первое место в зарплатной ведомости «Интера». В этом сезоне Алексис провел за миланский клуб 12 матчей в Серии А, где отметился двумя голами и двумя ассистами.