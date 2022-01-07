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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» предложил «Эвертону» бесплатно подписать Санчеса

07 Января 2022 • 22:53 Комментировать
Эвертон
...
Лестер
2.55 3.55 2.65
11.01 23:00

Миланский «Интер» предложил «Эвертону» подписать нападающего Алексиса Санчеса на бесплатной основе.

Сообщается, что в это трансферное окно «ириски» могут подписать форварда, а Санчес с опытом игры в АПЛ за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» является одним из вариантов. В качестве альтернативы чилийцу «Эвертон» рассматривает нападающего «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастеланьоса. 

Отметим,  что после ухода Ромелу Лукаку и Кристиана Эриксена, Санчес с годовым окладом в 11 миллионов евро, занял первое место в зарплатной ведомости «Интера». В этом сезоне Алексис провел за миланский клуб 12 матчей в Серии А, где отметился двумя голами и двумя ассистами.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эвертон Серия А Алексис Санчес Апл
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