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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Астон Вилла» взяла на себя 85% зарплаты Коутиньо слухи

07 Января 2022 • 19:45 Комментировать

Филиппе Коутиньо возвращается в Англию. В пятницу «Астон Вилла» объявила об аренде игрока у «Барселоны» до конца сезона с возможностью выкупа. Правда, сделка завершена не полностью – бразилец должен пройти медицинское обследование.

Ожидается, что Филиппе Коутиньо станет игроком «Астон Виллы» на следующей неделе. В настоящий момент он не может отправиться в Англию для закрытия трансфера из-за заражения коронавирусом.

Между тем, RAC1 стало известно о том, что «Астон Вилла» взяла на себя 85% зарплаты Филиппе Коутиньо на период его аренды.

Стоит сказать, что для «Барселоны» высвобождение бюджета заработных плат важно, ведь клуб пока не может зарегистрировать Феррана Торреса как раз из-за финансовых проблем.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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