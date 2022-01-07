Филиппе Коутиньо возвращается в Англию. В пятницу «Астон Вилла» объявила об аренде игрока у «Барселоны» до конца сезона с возможностью выкупа. Правда, сделка завершена не полностью – бразилец должен пройти медицинское обследование.

Ожидается, что Филиппе Коутиньо станет игроком «Астон Виллы» на следующей неделе. В настоящий момент он не может отправиться в Англию для закрытия трансфера из-за заражения коронавирусом.

Между тем, RAC1 стало известно о том, что «Астон Вилла» взяла на себя 85% зарплаты Филиппе Коутиньо на период его аренды.

Стоит сказать, что для «Барселоны» высвобождение бюджета заработных плат важно, ведь клуб пока не может зарегистрировать Феррана Торреса как раз из-за финансовых проблем.