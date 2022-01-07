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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» ищет полузащитника

07 Января 2022 • 19:16 Комментировать

Хавбек Эйнсли Мэйтленд-Найлс в зимнее трансферное окно отправился из «Арсенала» в «Рому» на правах аренды до конца сезона, и теперь лондонский клуб попытается подписать полузащитника. Информацию подтвердил рулевой «канониров» Микель Артета.

«Мэйтленд-Найлс много раз проявлял терпение и пытался осуществить свою мечту. Он был очень откровенен со мной. Я понял ситуацию, и мы решили, что это хороший вариант. Очевидно, что мы будем искать игрока в среднюю линию, потому что в этой зоне у нас теперь очень мало вариантов», - высказался Артета на пресс-конференции.

В воскресенье, 9 января, «Арсенал» сыграет против «Ноттингем Форест» в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета трансферы футбола - зима 2022
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