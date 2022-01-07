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​Варди не сыграет до весны – у «Лестера» нет форвардов

07 Января 2022 • 18:15 Комментировать

«Лестер» имеет серьёзные проблемы в линии нападения. Лидер команды Джейми Варди пропустит больше времени, чем ожидалось изначально.

«Варди пропустит какое-то время. Мы рассчитываем на срок до восьми недель. Единственная хорошая новость заключается в том, что Джейми не потребуется хирургическое вмешательство», - сказал журналистам главный тренер «лис» Брендан Роджерс.

Патсон Дака тоже угодил в лазарет, а Келечи Ихеначо отправился на Кубок африканских наций. Это означает, что у «Лестера» сейчас нет здоровых центральных нападающих.

В субботу, 8 января, «Лестер» сыграет против «Уотфорда» в третьем раунде Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джейми Варди
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