​Варди не сыграет до весны – у «Лестера» нет форвардов

«Лестер» имеет серьёзные проблемы в линии нападения. Лидер команды Джейми Варди пропустит больше времени, чем ожидалось изначально.

«Варди пропустит какое-то время. Мы рассчитываем на срок до восьми недель. Единственная хорошая новость заключается в том, что Джейми не потребуется хирургическое вмешательство», - сказал журналистам главный тренер «лис» Брендан Роджерс.

Патсон Дака тоже угодил в лазарет, а Келечи Ихеначо отправился на Кубок африканских наций. Это означает, что у «Лестера» сейчас нет здоровых центральных нападающих.

В субботу, 8 января, «Лестер» сыграет против «Уотфорда» в третьем раунде Кубка Англии.