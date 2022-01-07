​Обвиняемого в серии изнасилований Менди освободили под залог

Футболист «Манчестер Сити» Бенжамен Менди был освобождён под залог после 134 дней за решёткой. Об этом сообщает Sky Sports.

Слушание, на котором Менди был освобождён до 24 января (до даты следующего досудебного слушания по его делу), проходило в закрытом режиме без доступа представителей средств массовой информации.

Бенжамен Менди обвиняется в семи случаях изнасилования и одном случае сексуального домогательства. Ожидается, что решение суда по его делу будет вынесено не раньше июня.

Добавим, что Бенжамен Менди является игроком «Манчестер Сити» с лета 2017 года после перехода из «Монако».