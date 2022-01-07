​Молодой вратарь лондонского «Арсенала» хочет представлять Россию

16-летний голкипер Алексей Рохас Федорущенко, который занимается в академии лондонского «Арсенала», хочет играть за сборную России. Об этом рассказал Владимир Волчек, который тренирует российских юношей 2005 года рождения.

По словам тренера, которые приводятся на страницах официального сайта РФС, Алексей Рохас Федорущенко хочет попасть в сборную России, хотя он уже был заигран за юношескую сборную Колумбии. Отец молодого футболиста является колумбийцем, а мама – россиянкой.

Волчек рассказал, что Алексей Рохас Федорущенко будет вызван на ближайший сбор юношеской сборной России.

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