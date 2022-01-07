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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» вышел из карантина

07 Января 2022 • 14:47 Комментировать

На официальном сайте «Ливерпуля» сообщается о том, что тренировочный центр первой команды снова начал работу. Два дня назад объекты были закрыты из-за всплеска заражений коронавирусной инфекцией.

Напомним, что 6 января «Ливерпуль» не смог провести гостевой матч Кубка английской лиги против «Арсенала» из-за вспышки COVID-19. Встреча на «Эмирейтс» была перенесена на 20 января и стала ответной вместо первой.

Ближайший матч «Ливерпуль» должен провести в воскресенье, 9 января. В третьем раунде Кубка Англии команда Юргена Клоппа примет «Шрусбери Таун» на поле родного стадиона «Энфилд».  

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Ливерпуль
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