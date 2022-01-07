Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Рангнику

07 Января 2022 • 13:58 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» начали подыскивать тренера, который сменит в конце сезона Ральфа Рангника. Манкунианцы недовольны игрой и результатами команды под руководством немецкого специалиста.

По данным The Times, главным претендентом на место рулевого «красных дьяволов» считается Эрик тен Хаг, успешно работающий в амстердамском «Аяксе». «МЮ» больше склоняется к кандидатуре голландского специалиста, нежели к аргентинцу Маурисио Почеттино.

Рангник перебрался в «МЮ» из московского «Локомотива» в декабре 2021 года. С ним был подписан трудовой договор до завершения текущего сезона.

Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» - известна причина

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Января
13:14 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Триппьера в «Ньюкасл»
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ 4
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» объявила о трансфере Коутиньо в «Астон Виллу» официально
12:36 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ намерен перехватить Холанна у испанских грандов 1
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал приоритетную трансферную цель на лето 1
11:28 · Англия. Премьер-лига
Триппьер стал игроком «Ньюкасла» официально
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл игрока, который заменит Погба 1
10:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет пригласить в «Манчестер Сити» полузащитника «Реала» 2
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» включилась в борьбу за защитника «Челси»
09:11 · Англия. Премьер-лига
Почеттино хочет усилить «ПСЖ» вингером «Манчестер Сити»
08:39 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Манчестер Юнайтед» может усилить «Барселону»
00:29 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо близок к уходу из «Барселоны» в «Астон Виллу» 1
06 Января
23:52 · Англия. Премьер-лига
Роуз может покинуть «Уотфорд» 1
23:30 · Англия. Премьер-лига
Агуэро может вернуться в «Манчестер Сити»
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» вынужден удовлетворить запросы Диня по зарплате
Все новости
Рекомендуем