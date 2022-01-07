«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Рангнику

В «Манчестер Юнайтед» начали подыскивать тренера, который сменит в конце сезона Ральфа Рангника. Манкунианцы недовольны игрой и результатами команды под руководством немецкого специалиста.

По данным The Times, главным претендентом на место рулевого «красных дьяволов» считается Эрик тен Хаг, успешно работающий в амстердамском «Аяксе». «МЮ» больше склоняется к кандидатуре голландского специалиста, нежели к аргентинцу Маурисио Почеттино.

Рангник перебрался в «МЮ» из московского «Локомотива» в декабре 2021 года. С ним был подписан трудовой договор до завершения текущего сезона.

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