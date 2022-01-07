Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа сумма трансфера Триппьера в «Ньюкасл»

07 Января 2022 • 13:14 Комментировать

Сегодня, 7 января, «Ньюкасл» отрапортовал о своем первом январском приобретении. Ряды аутсайдера английской Премьер-лиги пополнил защитник Киран Триппьер, перебравшийся из мадридского «Атлетико». С игроком подписан контракт до лета 2024 года.

Сумма сделки не была официально объявлена, однако, по сведениям портала Transfermarkt, переход Триппьера обошелся «сорокам» в 15 миллионов евро.

«Ньюкасл» провально провел первую половину нынешнего сезона чемпионата Англии. После 19 сыгранных матчей «чёрно-белые» набрали 11 очков и располагаются на предпоследнем месте в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Киран Триппьер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Января
13:14 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Триппьера в «Ньюкасл»
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ 4
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» объявила о трансфере Коутиньо в «Астон Виллу» официально
12:36 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ намерен перехватить Холанна у испанских грандов 1
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал приоритетную трансферную цель на лето 1
11:28 · Англия. Премьер-лига
Триппьер стал игроком «Ньюкасла» официально
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл игрока, который заменит Погба 1
10:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет пригласить в «Манчестер Сити» полузащитника «Реала» 2
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» включилась в борьбу за защитника «Челси»
09:11 · Англия. Премьер-лига
Почеттино хочет усилить «ПСЖ» вингером «Манчестер Сити»
08:39 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Манчестер Юнайтед» может усилить «Барселону»
00:29 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо близок к уходу из «Барселоны» в «Астон Виллу» 1
06 Января
23:52 · Англия. Премьер-лига
Роуз может покинуть «Уотфорд» 1
23:30 · Англия. Премьер-лига
Агуэро может вернуться в «Манчестер Сити»
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» вынужден удовлетворить запросы Диня по зарплате
Все новости
Рекомендуем