Названа сумма трансфера Триппьера в «Ньюкасл»

Сегодня, 7 января, «Ньюкасл» отрапортовал о своем первом январском приобретении. Ряды аутсайдера английской Премьер-лиги пополнил защитник Киран Триппьер, перебравшийся из мадридского «Атлетико». С игроком подписан контракт до лета 2024 года.

Сумма сделки не была официально объявлена, однако, по сведениям портала Transfermarkt, переход Триппьера обошелся «сорокам» в 15 миллионов евро.

«Ньюкасл» провально провел первую половину нынешнего сезона чемпионата Англии. После 19 сыгранных матчей «чёрно-белые» набрали 11 очков и располагаются на предпоследнем месте в таблице.