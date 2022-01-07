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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ

07 Января 2022 • 12:55 Комментировать (4)

Руководители «МЮ» намерены предпринять последнюю попытку продлить трудовой договор со звездным полузащитником Полем Погба.

Как сообщает The Sun, манкунианцы планируют предложить французскому хавбеку контракт с годовым окладом в размере 500 тысяч фунтов (~600 тысяч евро). Если стороны заключат сделку на этих условиях, Поль станет самым высокооплачиваемым игроком в истории английского чемпионата.

Срок действующего трудового договора между Погба и «красными дьяволами» истекает по окончании нынешнего сезона.

В этом розыгрыше АПЛ 28-летний игрок отдал семь ассистов в девяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
сергеев сергей
07 Января 2022 в 13:08
Уважаемый сережга гумен(автор статьи) ,а можно ссылочку на эту ахинею на портал от куда вы это взяли?Ибо на портале Goal.com я нечего подобного не увидел.
Сергей Гумен
07 Января 2022 в 13:22

Добрый день, The Sun, ошибочно был указан источник.
Underdog !
07 Января 2022 в 13:08
Ой дуракиииииии
ARTUR
07 Января 2022 в 13:34
Это Гумен фантазирует ))и болельщиков МЮ хочет довести до инфаркта))
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