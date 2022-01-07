«Манчестер Юнайтед» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ

Руководители «МЮ» намерены предпринять последнюю попытку продлить трудовой договор со звездным полузащитником Полем Погба.

Как сообщает The Sun, манкунианцы планируют предложить французскому хавбеку контракт с годовым окладом в размере 500 тысяч фунтов (~600 тысяч евро). Если стороны заключат сделку на этих условиях, Поль станет самым высокооплачиваемым игроком в истории английского чемпионата.

Срок действующего трудового договора между Погба и «красными дьяволами» истекает по окончании нынешнего сезона.

В этом розыгрыше АПЛ 28-летний игрок отдал семь ассистов в девяти матчах.