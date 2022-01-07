Топ-клуб АПЛ намерен перехватить Холанна у испанских грандов

«Манчестер Сити» поборется с испанскими грандами за одного из лучших центрфорвардов мирового футбола Эрлинга Холанна, ныне играющего в Германии за «Боруссию» Дортмунд.

Как стало известно журналистами The Athletic, «горожане» вступят в гонку за норвежского бомбардира в летнее трансферное окно. Главными конкурентами чемпиона АПЛ являются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

Несколько дней назад СМИ сообщили, что Эрлинг определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру. Скандинавский голеадор собирается подписать трудовое соглашение с мадридским «Реалом».