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«Манчестер Юнайтед» назвал приоритетную трансферную цель на лето

07 Января 2022 • 11:37 Комментировать

В «МЮ» определились с приоритетной целью на летнее трансферное окно. По сообщениям журналистов Talksport, владельцы «красных дьяволов» намерены приложить максимум усилий, чтобы перевезти на «Олд Траффорд» хавбека сборной Англии и «Вест Хэма» Деклана Райса.

Райс является трансферной целью манкунианцев на протяжении нескольких лет. Грядущим летом «Юнайтед» сделает официальное предложение Деклану.

«Вест Хэм» оценивает своего ведущего футболиста в 100 миллионов фунтов (~120 миллионов евро). Действующий трудовой договор хавбека с «молотобойцами» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Деклан Райс
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