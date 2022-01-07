«Манчестер Юнайтед» назвал приоритетную трансферную цель на лето

В «МЮ» определились с приоритетной целью на летнее трансферное окно. По сообщениям журналистов Talksport, владельцы «красных дьяволов» намерены приложить максимум усилий, чтобы перевезти на «Олд Траффорд» хавбека сборной Англии и «Вест Хэма» Деклана Райса.

Райс является трансферной целью манкунианцев на протяжении нескольких лет. Грядущим летом «Юнайтед» сделает официальное предложение Деклану.

«Вест Хэм» оценивает своего ведущего футболиста в 100 миллионов фунтов (~120 миллионов евро). Действующий трудовой договор хавбека с «молотобойцами» рассчитан до середины 2024 года.