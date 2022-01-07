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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Триппьер стал игроком «Ньюкасла» официально

07 Января 2022 • 11:28 Комментировать

Защитник Киран Триппьер сменил мадридский «Атлетико» на «Ньюкасл», об этом отрапортовала пресс-служба английского клуба. «Сороки» заключили с 31-летним футболистом контракт на два с половиной года. Это первый трансфер аутсайдера АПЛ при новых владельцах.

«У нас много работы впереди. Я прекрасно знаком с уровнем футбола в Премьер-лиге. «Ньюкасл» - отличный клуб, здесь собраны хорошие футболисты. Очень жду своего дебюта», - прокомментировал сделку Триппьер.

На Туманном Альбионе защитник известен по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм», «Барнсли» и «Бёрнли».

Триппьер призван помочь «Ньюкаслу» сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата Англии. В настоящий момент клуб идет на предпоследнем месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Киран Триппьер
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