Защитник Киран Триппьер сменил мадридский «Атлетико» на «Ньюкасл», об этом отрапортовала пресс-служба английского клуба. «Сороки» заключили с 31-летним футболистом контракт на два с половиной года. Это первый трансфер аутсайдера АПЛ при новых владельцах.

«У нас много работы впереди. Я прекрасно знаком с уровнем футбола в Премьер-лиге. «Ньюкасл» - отличный клуб, здесь собраны хорошие футболисты. Очень жду своего дебюта», - прокомментировал сделку Триппьер.

На Туманном Альбионе защитник известен по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм», «Барнсли» и «Бёрнли».

Триппьер призван помочь «Ньюкаслу» сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата Англии. В настоящий момент клуб идет на предпоследнем месте в таблице.