«Манчестер Юнайтед» нашёл игрока, который заменит Погба

«Манчестер Юнайтед» определился с футболистом, который заменит в середине поля француза Поля Погба. Клуб до сих пор не смог договориться с полузащитником о новом контракте, а потому начал подыскивать ему замену.

Согласно данным Goal.com, манкунианцы намерены пригласить на место Погба португальца Рубена Невеша, выступающего за «Вулверхэмптон». «Юнайтед» может сделать предложение по трансферу игрока в этом месяце.

Рубен – воспитанник «Порту». В английском чемпионате он выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне АПЛ португалец сыграл 18 матчей, записав на свой счет один гол и один ассист.