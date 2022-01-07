Гвардиола хочет пригласить в «Манчестер Сити» полузащитника «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде попал в сферу интересов одного из топ-клубов английского чемпионата. По информации El Nacional, оформить переход уругвайского футболиста желает «Манчестер Сити».

В этом трансфере лично заинтересован рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола, который попросил руководство обсудить переход игрока с «королевским» клубом. Стоимость Федерико, по оценке портала Transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

Действующий контракт 23-летнего полузащитника с «бланкос» рассчитан до середины 2027 года. В этом сезоне Ла Лиги Вальверде сделал одну голевую передачу в 15 поединках.