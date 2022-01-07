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Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» - известна причина

07 Января 2022 • 09:40 Комментировать (2)

Звездный португальский бомбардир Криштиану Роналду может не отработать полностью свой контракт с «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает таблоид Daily Mail.

36-летний нападающий недоволен игрой и результатами «красных дьяволов» под руководством немецкого специалиста Ральфа Рангника, пришедшего на замену Уле Гуннару Сульшеру. КриРо может покинуть манкунианцев по окончании сезона-2021/2022, если его не устроит выбор нового тренера. Португалец уже обозначил, что выступает против продления сотрудничества с нынешним наставником.

Контракт Рангника с «Юнайтед» рассчитан до конца текущего сезона. Под его руководством команда идет на седьмой строчке в таблице АПЛ.

Рангник объяснил, почему назначил Роналду капитаном «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
07 Января 2022 в 11:19
Перед началом сезона МЮ был фаваритом на чемпионство , особенно после подписания Санчеса имея такую тройку и что самое интересное они лидировали даже в начале чемпионата ,но потом решают взять этого неврастеника с задатками бога и МЮ становится дворовой командой , может не тех выгоняют ?? Под филосифию Рангника 1 -2-4-2-2 ни Кавани и Криштиану не подходят, они как инородные , чем быстрее МЮ избавится от пассажиров тем быстрее вернется хотя бы в тройку , но в этой ситуации Рангник врят ли справиться , имея такой баласт как Погба и Криштиану , и Рангник этот мутный ,жалко если честно МЮ .
jUMPER
07 Января 2022 в 10:32
и не только Роналду... многие вообще не имеют мотивации играть за «Юнайтед».
17 футболистов хотят покинуть клуб уже в январе без каких-либо вариантов. Прессе стали известны 13 игроков: Марсьяль, Погба, Лингард, Кавани, Мата, Ван де Бек, Хендерсон, Байи, Джонс, Матич, Далот, Фред, Туанзебе. Еще четверо не называются.
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