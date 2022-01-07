Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» - известна причина

Звездный португальский бомбардир Криштиану Роналду может не отработать полностью свой контракт с «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает таблоид Daily Mail.

36-летний нападающий недоволен игрой и результатами «красных дьяволов» под руководством немецкого специалиста Ральфа Рангника, пришедшего на замену Уле Гуннару Сульшеру. КриРо может покинуть манкунианцев по окончании сезона-2021/2022, если его не устроит выбор нового тренера. Португалец уже обозначил, что выступает против продления сотрудничества с нынешним наставником.

Контракт Рангника с «Юнайтед» рассчитан до конца текущего сезона. Под его руководством команда идет на седьмой строчке в таблице АПЛ.

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