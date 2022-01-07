«Барселона» включилась в борьбу за защитника «Челси»

Защитник сборной Германии и лондонского «Челси» Антонио Рюдигер, у которого истекает срок трудового соглашения с «пенсионерами», является одной из трансферных целей ряда топ-клубов Европы.

По сообщениям Sky Sports, в борьбу за игрока включилась каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» хотели бы заполучить немца на правах свободного агента. Однако выиграть конкуренцию за Рюдигера «сине-гранатовым» будет очень нелегко. Им готовы помешать туринский «Ювентус», мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и «ПСЖ».

Антонио не может договориться с «Челси» о продлении контракта из-за своих требований по зарплате. Защитник хочет получать не менее десяти миллионов евро в год.