Почеттино хочет усилить «ПСЖ» вингером «Манчестер Сити»

Английский вингер Рахим Стерлинг пользуется спросом во французском чемпионате. Интерес к атакующему полузащитнику «Манчестер Сити» проявляет главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

По данным журналиста Адриана Гренье, аргентинский специалист хотел бы усилить команду Стерлингом в текущее трансферное окно. Ранее «горожане» сообщили о готовности продать Рахима за определенную сумму. Чемпион АПЛ хочет выручить с трансфера футболиста порядка 83 миллионов евро.

На счету 27-летнего вингера семь забитых мячей и голевая передача в 17 поединках нынешнего сезона Премьер-лиги.