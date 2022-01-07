Звезда «Манчестер Юнайтед» может усилить «Барселону»

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. По информации журналистов El Nacional, в подписании 27-летнего хавбека заинтересована каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» готовы переключить свое внимание на полузащитника, если не смогут договориться о переходе норвежского форварда Эрлинга Холанна. В случае неудачи со скандинавом каталонцы выделят деньги на трансфер Фернандеша.

Стоит отметить, что трансферная стоимость Бруну оценивается в 90 миллионов евро. Он связан трудовыми обязательствами с «МЮ» до 2025 года.