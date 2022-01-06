25 млн евро за 7 матчей: Гбамен покинет «Эвертон» в январе

Полузащитник Жан-Филипп Гбамен этой зимой может покинуть «Эвертон». Игрок не входит в планы главного тренера Рафаэля Бенитеса, а руководство клуба ясно дало понять полузащитнику, что тот может искать себе новую команду.

По информации итальянских источников, футболистом интересуется «Рома», однако римляне еще не делали конкретного предложения.

Напомним, что ивуариец перешел в «Эвертон» летом 2019 года из немецкого «Майнца» за 25 миллионов евро. Гбамену не удалось закрепиться в стане «ирисок» из-за различных травм. За два с половиной сезона игрок провел за команду всего 7 матчей, в которых не отличился ни одним голевым действием.