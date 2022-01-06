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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В «Манчестер Юнайтед» 17 недовольных игроков слухи

06 Января 2022 • 19:25 Комментировать (3)

Ситуация внутри «Манчестер Юнайтед» является напряжённой. По данным Daily Mail, сразу 17 футболистов команды недовольны своей ситуацией и хотят сменить клубную прописку. В числе таких игроков находятся Поль Погба, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Эдинсон Кавани, Донни ван де Бек и другие.

Напомним, что чуть более месяца назад главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал немецкий специалист Ральф Рангник. Под руководством немца команда успела провести шесть матчей. В них «красные дьяволы» отпраздновали три победы при двух ничьих и одном поражении.

На текущий момент «МЮ» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Поль Погба Донни ван де Бек
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
06 Января 2022 в 21:35
Рангник , это такой же шарлотан как и Манчини)) Корчит из себя важного, а сам по сути без 500 своих ассистентов и моря трансферов 0 без палочки.
Evgen 86
06 Января 2022 в 20:25
Перечисленным давно пора уходить на них уже не расчитывают. Странно что игроки эти никак этого не понимают
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