Ситуация внутри «Манчестер Юнайтед» является напряжённой. По данным Daily Mail, сразу 17 футболистов команды недовольны своей ситуацией и хотят сменить клубную прописку. В числе таких игроков находятся Поль Погба, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Эдинсон Кавани, Донни ван де Бек и другие.

Напомним, что чуть более месяца назад главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал немецкий специалист Ральф Рангник. Под руководством немца команда успела провести шесть матчей. В них «красные дьяволы» отпраздновали три победы при двух ничьих и одном поражении.

На текущий момент «МЮ» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.