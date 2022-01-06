​Джеррард назвал Коутиньо игроком мирового класса

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард дал комментарий по поводу слухов, связывающих клуб с Филиппе Коутиньо.

«Я ценю, что Филиппе Коутиньо связывают с «Астон Виллой». Но есть и другие пять клубов, которые связывают с ним. Я понимаю это, ведь мы говорим об игроке мирового класса», - слова Джеррарда приводятся на странице BarcaTimes в «Твиттере».

Ранее появлялась информация о том, что переговоры между «Барселоной» и «Астон Виллой» по переходу Филиппе Коутиньо находятся на финальной стадии. При этом сообщалось, что бирмингемцы не хотят включать в соглашение об аренде пункт об обязательном выкупе.