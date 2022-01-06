«Барселона» очень хотела подписать Альваро Морату в нападение, но осуществить эту сделку сложно. Накануне главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что Мората точно останется в команде на вторую часть сезона.

Испанский Sport сообщает на своих страницах о том, что теперь «Барселона» переключилась на форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Речь может пойти об аренде до конца сезона с возможностью выкупа за 40 миллионов евро.

В декабре агент Антони Марсьяля говорил о желании игрока покинуть «Манчестер Юнайтед» ради возможности получать больше игрового времени.