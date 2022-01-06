​Конте: «Трансферное окно не решит наших проблем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался по поводу зимнего трансферного окна.

«Если я скажу, что зимнее трансферное окно решит ситуацию, это будет ложь, а не правда. Нам предстоит много работы. Зимой очень, очень сложно покупать футболистов. Думаю, нам нужно сосредоточиться на улучшении наших игроков, а уже затем оценивать возможности усиления.

Я не вижу в трансферном окне решение наших проблем. Решить наши проблемы можно благодаря работе и прогрессу», - рассказал Конте журналистам после поражения «Тоттенхэма» от «Челси» с результатом 0:2 в Кубке английской лиги.