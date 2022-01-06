В ближайшее время Филиппе Коутиньо может вернуться в чемпионат Англии, став игроком «Астон Виллы». В настоящий момент переговоры между бирмингемским клубом и «Барселоной» вышли на финальную стадию. При этом между сторонами существуют разногласия, о которых рассказывает Mundo Deportivo. Так, «Барселона» хотела бы включить в сделку пункт об обязательном выкупе Коутиньо по истечению срока аренды. «Астон Вилла» не хочет прописывать в договор этот пункт.

В своё время в Англии Филиппе Коутиньо ярко выступал за «Ливерпуль». В 2018 году бразилец перебрался в «Барселону», но в каталонском клубе настоящей звездой он не стал.