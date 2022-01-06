На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» была размещена информация о смене исполнительного директора клуба. Эд Вудворд покинет эту должность 1 февраля после девяти лет работы на ней.

Новым исполнительным директором «красных дьяволов» станет Ричард Арнольд. Он работает в клубе с 2007 года. Сначала Арнольд был коммерческим директором, а затем стал управляющим директором холдинга, взяв на себя контроль над бизнес-операциями клуба.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Ближайший матч команда Ральфа Рангника проведёт 10 января против «Астон Виллы» в Кубке Англии.