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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» назвал имя сменщика Вудворда официально

06 Января 2022 • 16:27 Комментировать

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» была размещена информация о смене исполнительного директора клуба. Эд Вудворд покинет эту должность 1 февраля после девяти лет работы на ней.

Новым исполнительным директором «красных дьяволов» станет Ричард Арнольд. Он работает в клубе с 2007 года. Сначала Арнольд был коммерческим директором, а затем стал управляющим директором холдинга, взяв на себя контроль над бизнес-операциями клуба.  

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Ближайший матч команда Ральфа Рангника проведёт 10 января против «Астон Виллы» в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эд Вудворд Ричард Арнольд
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