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Агбонлахор: «МЮ» ошибся, пригласив Роналду»

06 Января 2022 • 13:16 Комментировать (1)

Экс-футболист бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор считает, что португалец Криштиану Роналду негативно влияет на атмосферу в «МЮ».

«Думаю, многие обратили внимание на спад в игре Фернандеша после подписания КриРо. До прихода Роналду Бруну был лидером команды. Криштиану отдали повязку капитана, хотя раньше в отсутствие Магуайра ее получал Фернандеш. В коллективе есть напряжение. Скоро в клубе поймут, что ошиблись, пригласив Роналду. Его нужно продать летом и дать шанс молодежи», - приводит слова Габриэля Football Inside.

36-летний Криштиану перешел в «Юнайтед» под занавес летнего трансферного окна. С ним подписан контракт на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Габриэль Агбонлахор
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
06 Января 2022 в 13:28
Зачем тянуть до лета - выгнать с позором прямо сейчас!! И вернуть Оле к рулю!!
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