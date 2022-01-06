Агбонлахор: «МЮ» ошибся, пригласив Роналду»

Экс-футболист бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор считает, что португалец Криштиану Роналду негативно влияет на атмосферу в «МЮ».

«Думаю, многие обратили внимание на спад в игре Фернандеша после подписания КриРо. До прихода Роналду Бруну был лидером команды. Криштиану отдали повязку капитана, хотя раньше в отсутствие Магуайра ее получал Фернандеш. В коллективе есть напряжение. Скоро в клубе поймут, что ошиблись, пригласив Роналду. Его нужно продать летом и дать шанс молодежи», - приводит слова Габриэля Football Inside.

36-летний Криштиану перешел в «Юнайтед» под занавес летнего трансферного окна. С ним подписан контракт на два года.