Бэйл может сменить «Реал» на середняк АПЛ

Валлийский вингер «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в английскую Премьер-лигу, где ранее успешно выступал за лондонский «Тоттенхэм». Как стало известно El Nacional, интерес к опытному полузащитнику проявляет «Саутгемптон».

В свою очередь Гарет не против поиграть за клуб, воспитанником которого он является. Валлиец выступал за «святых» в сезоне-2006/2007, после чего был куплен «шпорами».

«Саутгемптон» может бесплатно заполучить своего воспитанника, поскольку его контракт с «королевским» клубом истекает в конце этого сезона.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Бэйл провел всего три матча и забил один гол.