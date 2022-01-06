«Ньюкасл» сделал предложение «Эвертону» по трансферу Диня

На защитника «Эвертона» Люку Диня появился претендент в АПЛ. В услугах французского игрока заинтересован аутсайдер чемпионата - «Ньюкасл».

Согласно сведениям Sky Sports, «сороки» сделали официальное предложение «ирискам» по трансферу 28-летнего исполнителя. Владельцы «чёрно-белых» готовы выделить на сделку 28 миллионов евро. Мерсисайдцы пока не дали ответа «сорокам».

По слухам, в подписании Диня заинтересованы «Челси», «Вест Хэм» и «Наполи».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник поучаствовал в 13 поединках, в которых получил четыре желтые карточки.