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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Испанский топ-клуб готов подписать ван де Бека

06 Января 2022 • 10:11 Комментировать

Голландский хавбек Донни ван де Бек может сменить Англию на Испанию по окончании нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Todofichajes, в услугах центрального полузащитника заинтересован мадридский «Атлетико».

Ван де Бек так и не стал своим на «Олд Траффорд», а потому манкунианцы вряд ли будут препятствовать трансферу футболиста. В свою очередь Донни готов сменить команду из-за недостатка игровой практики.

В мадридском клубе видят большой потенциал ван де Бека, который постараются раскрыть. Сумма трансфера оценивается в 20-25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Донни ван де Бек
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