Испанский топ-клуб готов подписать ван де Бека

Голландский хавбек Донни ван де Бек может сменить Англию на Испанию по окончании нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Todofichajes, в услугах центрального полузащитника заинтересован мадридский «Атлетико».

Ван де Бек так и не стал своим на «Олд Траффорд», а потому манкунианцы вряд ли будут препятствовать трансферу футболиста. В свою очередь Донни готов сменить команду из-за недостатка игровой практики.

В мадридском клубе видят большой потенциал ван де Бека, который постараются раскрыть. Сумма трансфера оценивается в 20-25 миллионов евро.