«Манчестер Юнайтед» нашёл нового форварда в пару к Роналду

Форвард Мауро Икарди может уйти из французского «ПСЖ» и переехать на Туманный Альбион этой зимой. Интерес к аргентинскому нападающему проявляет «Манчестер Юнайтед», рапортует посредством твиттера инсайдер Адриен Гренье.

Манкунианцы попробуют подписать Икарди, если команду покинет кто-то из дуэта Кавани – Марсьяль. В свою очередь «ПСЖ» готов расстаться с Мауро и ждет предложений по его трансферу.

Главным конкурентом «МЮ» в споре за аргентинца считается туринский «Ювентус».

28-летний нападающий оценивается в 28 миллионов евро. Он связан контрактом с парижским грандом до лета 2024 года.