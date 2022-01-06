«Ренн» проявляет интерес к голкиперу «Тоттенхэма»

Французский голкипер Уго Льорис, несмотря на слухи о возможном продлении контракта с лондонским «Тоттенхэмом», может рассмотреть вариант возвращения на родину.

Как стало известно журналистам France Bleu, одним из клубов, желающих подписать ветерана, является «Ренн». Руководство «догов» хотело бы иметь в составе команды действующего чемпиона мира.

По завершении сезона-2021/2022 35-летний голкипер получит статус свободного агента.

Ранее также сообщалось об интересе к Льорису со стороны «Ниццы», воспитанником которой Уго является. За эту команду вратарь выступал с 2005 по 2008 год.