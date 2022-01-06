«Ньюкасл» близок к трансферу игрока «Барселоны»

Одним из новичков «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно может стать французский защитник Самуэль Юмтити, от которого пытается избавиться каталонская «Барселона».

Согласно данным Diario Sport, аутсайдер английской Премьер-лиги, получивший серьезную финансовую поддержку от новых владельцев, уже провел переговоры с «сине-гранатовыми». Стороны близки к оформлению перехода.

«Ньюкасл» подпишет Юмтити из-за срыва переговоров по трансферу Свена Ботмана, которого не отпустил французский «Лилль».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего Юмтити всего в два миллиона евро.