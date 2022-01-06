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«Ньюкасл» близок к трансферу игрока «Барселоны»

06 Января 2022 • 08:56 Комментировать

Одним из новичков «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно может стать французский защитник Самуэль Юмтити, от которого пытается избавиться каталонская «Барселона».

Согласно данным Diario Sport, аутсайдер английской Премьер-лиги, получивший серьезную финансовую поддержку от новых владельцев, уже провел переговоры с «сине-гранатовыми». Стороны близки к оформлению перехода.

«Ньюкасл» подпишет Юмтити из-за срыва переговоров по трансферу Свена Ботмана, которого не отпустил французский «Лилль».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего Юмтити всего в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Самуэль Юмтити
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