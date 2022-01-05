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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: Кейн – центральная фигура «Тоттенхэма»

05 Января 2022 • 23:08 Комментировать

Антонио Конте понимает разочарование Гарри Кейна по поводу отсутствия трофеев у «Тоттенхэма», но акцентирует внимание на роли нападающего в клубе.

Кейн был решительно настроен покинуть «Тоттенхэм» летом и перебраться в «Манчестер Сити», но был вынужден остаться. Конте говорит, что он «полностью удовлетворен» приверженностью 28-летнего игрока клубу.

Итальянец также сказал, что владелец Даниэль Леви принял «отличное решение», оставив Кейна в клубе.

По сообщениям Sky Sports, главный тренер «шпор» подчеркивает важность лидерства в клубе и сплоченности коллектива, ведь именно так можно быть «конкурентоспособными в лиге».

В текущем сезоне АПЛ Гарри Кейн провел 17 матчей, 4 раза послал мяч в ворота соперника и сделал 1 ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Гарри Кейн
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