Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Наполи» арендовал защитника «Манчестер Юнайтед»

05 Января 2022 • 22:06 Комментировать

По данным итальянского инсайдера Фабрицио Романо, неаполитанский клуб взял в аренду защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе до конца сезона.

Сделка обойдется «Наполи» в 600 тысяч евро. Еще 600 тысяч прописаны в виде бонусов. Медосмотр запланирован в Италии на пятницу.

Туанзебе является воспитанником академии «красных дьяволов». За свою карьеру в клуба из Манчестера защитник провел всего 19 матчей. Последние полгода 24-летний футболист был в аренде в «Астон Вилле», за которую сыграл 9 матчей.

По данным сайта Тransfermarkt, трансферная стоимость Акселя Туанзебе составляет 8 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Аксель Туанзебе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
23:12 · Англия. Кубок лиги
Тухель: «Лукаку - наш ключевой футболист»
23:08 · Англия. Премьер-лига
Конте: Кейн – центральная фигура «Тоттенхэма»
23:04 · Англия. Премьер-лига
Рангник попросил экс-ассистента Фергюсона стабилизировать обстановку в раздевалке «МЮ»
22:40 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» обнаружено ещё два случая коронавируса
22:15 · Англия. Кубок лиги
«Челси» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Дженоа» усилился норвежским защитником
22:06 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» арендовал защитника «Манчестер Юнайтед»
22:04 · Англия. Кубок лиги
Лукаку попал в стартовый состав «Челси» на матч с «Тоттенхэмом» после нашумевшего скандала
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетными целями для усиления опорной зоны
20:44 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готовится приобрести бразильского форварда
20:38 · Англия. Премьер-лига
Артета и Виейра – в списке возможных преемников Гвардиолы в «Манчестер Сити»
20:19 · Англия. Премьер-лига
Динь принимает решение о своем будущем
19:31 · Англия. Премьер-лига
​Игрок «Манчестер Юнайтед» только с помощью «Гугл» узнал, кто такой Рангник слухи
19:17 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» растёт напряжение из-за Роналду 2 слухи
18:12 · Англия. Премьер-лига
​Агент Коутиньо контактирует с «Астон Виллой»
Все новости
Рекомендуем