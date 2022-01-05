«Наполи» арендовал защитника «Манчестер Юнайтед»

По данным итальянского инсайдера Фабрицио Романо, неаполитанский клуб взял в аренду защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе до конца сезона.

Сделка обойдется «Наполи» в 600 тысяч евро. Еще 600 тысяч прописаны в виде бонусов. Медосмотр запланирован в Италии на пятницу.

Туанзебе является воспитанником академии «красных дьяволов». За свою карьеру в клуба из Манчестера защитник провел всего 19 матчей. Последние полгода 24-летний футболист был в аренде в «Астон Вилле», за которую сыграл 9 матчей.

По данным сайта Тransfermarkt, трансферная стоимость Акселя Туанзебе составляет 8 миллионов евро.