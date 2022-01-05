Динь принимает решение о своем будущем

Защитник «Эвертона» и сборной Франции Люка Динь размышляет над продолжением своей карьеры. Из-за противоречий с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом француз потерял место в стартовом составе. Более того, он не попадает в заявки на матчи Премьер-лиги.

За ситуацией пристально следит «Ньюкасл», который имеет в своем распоряжении финансовые средства и нуждается в усилении состава. Но, по сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, защитник не рассматривает вариант с «сороками».

Кроме Эдди Хау за Динем также следит и «Челси», который потерял на длительный срок Бена Чилвела – основного левого защитника. Но лондонский клуб пока не вступал в переговоры с «Эвертоном».