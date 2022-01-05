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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Динь принимает решение о своем будущем

05 Января 2022 • 20:19 Комментировать
Эвертон
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Лестер
2.50 3.50 2.70
11.01 23:00

Защитник «Эвертона» и сборной Франции Люка Динь размышляет над продолжением своей карьеры. Из-за противоречий с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом француз потерял место в стартовом составе. Более того, он не попадает в заявки на матчи Премьер-лиги.  

За ситуацией пристально следит «Ньюкасл», который имеет в своем распоряжении финансовые средства и нуждается в усилении состава. Но, по сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, защитник не рассматривает вариант с «сороками».

Кроме Эдди Хау за Динем также следит и «Челси», который потерял на длительный срок Бена Чилвела – основного левого защитника. Но лондонский клуб пока не вступал в переговоры с «Эвертоном».


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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Эвертон Люка Динь
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ЭВЕРТОН ЛЕСТЕР
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