На стыке осени и зимы Ральф Рангник занял тренерское кресло в «Манчестер Юнайтед». Журналист ESPN Марк Огден раздобыл информацию о том, что один из игроков после назначения немецкого тренера обратился к поисковой системе «Гугл», чтобы узнать, кто такой Рангник.

«Ничего страшного, ведь многие игроки не тратят времени на изучение тренеров и трендов. Но это указывает на то, что Рангнику нужно убедить команду в своих способностях», - написал Огден на своей страничке в «Твиттере».

В ближайший понедельник, 10 января, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Астон Виллы» в национальном кубке.