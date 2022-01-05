В раздевалке «Манчестер Юнайтед» растёт напряжение, о чём рассказывает Daily Express в своём материале. По данным источника, команда разбилась на несколько отдельных групп. В одну из них входят Гарри Магуайр, Эдинсон Кавани и Мэйсон Гринвуд – они якобы недовольны тем, что Криштиану Роналду отводится черечсур важная роль в команде. Им и некоторым другим футболистам также не нравится влияние Роналду на португальцев и других португалоязычных игроков.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в понедельник, 10 января. В этот день команда Ральфа Рангника сыграет против «Астон Виллы» в третьем раунде Кубка Англии.