Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В «Манчестер Юнайтед» растёт напряжение из-за Роналду слухи

05 Января 2022 • 19:17 Комментировать (1)

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» растёт напряжение, о чём рассказывает Daily Express в своём материале. По данным источника, команда разбилась на несколько отдельных групп. В одну из них входят Гарри Магуайр, Эдинсон Кавани и Мэйсон Гринвуд – они якобы недовольны тем, что Криштиану Роналду отводится черечсур важная роль в команде. Им и некоторым другим футболистам также не нравится влияние Роналду на португальцев и других португалоязычных игроков.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в понедельник, 10 января. В этот день команда Ральфа Рангника сыграет против «Астон Виллы» в третьем раунде Кубка Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
05 Января 2022 в 19:51
Развал Му-му не за горами, Рону пора уже усмерить свой пыл и вести себя чуть по скромнее...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
20:38 · Англия. Премьер-лига
Артета и Виейра – в списке возможных преемников Гвардиолы в «Манчестер Сити»
20:19 · Англия. Премьер-лига
Динь принимает решение о своем будущем
19:31 · Англия. Премьер-лига
​Игрок «Манчестер Юнайтед» только с помощью «Гугл» узнал, кто такой Рангник слухи
19:17 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» растёт напряжение из-за Роналду 1 слухи
18:12 · Англия. Премьер-лига
​Агент Коутиньо контактирует с «Астон Виллой»
16:19 · Англия. Кубок лиги
​Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» перенесён 3 официально
16:14 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» не смог вернуть Эмерсона из аренды
15:55 · Англия. Премьер-лига
​УЕФА разрешит АПЛ проводить перенесённые игры в вечера Лиги чемпионов
15:11 · Англия. Премьер-лига
​ФА выдвинула обвинения «Арсеналу» 4
14:29 · Англия. Кубок лиги
​«Ливерпуль» объявил о закрытии тренировочного центра из-за COVID-19 перед игрой с «Арсеналом»
13:44 · Англия. Кубок Англии
​«Суиндон Таун» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка Англии – 7 января 2022
11:29 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала»: «Назначение Рангника в «МЮ» может стать одним из худших в истории АПЛ»
10:40 · Англия. Премьер-лига
«Он забьёт много голов в Серии А»: Альбертини присмотрел нового форварда для «Милана»
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Ливерпуля»
09:14 · Англия. Премьер-лига
Ханданович попал в сферу интересов клуба АПЛ
Все новости
Рекомендуем