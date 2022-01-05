​Агент Коутиньо контактирует с «Астон Виллой»

Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно должен покинуть «Барселону». Бразильский атакующий полузащитник может перебраться в «Астон Виллу». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист и инсайдер Фабрицио Романо, агент Коутиньо в настоящий момент контактирует с бирмингемским клубом, обсуждая возможность аренды игрока. Никаких договорённостей пока нет.

29-летний Филиппе Коутиньо так и не стал настоящей звездой в «Барселоне», хотя с бразильцем связывали большие надежды после трансфера в январе 2018 года. Всего за каталонский клуб Коутиньо провёл 106 матчей. В них бразилец забил 54 гола и отдал 45 голевых передач.