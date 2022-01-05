​«Челси» не смог вернуть Эмерсона из аренды

«Челси» пытался вернуть из аренды левого защитника Эмерсона. Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщил журналист Алексис Бернард. Впрочем, «Лион» ответил лондонскому клубу отказом.

«Лион» арендовал Эмерсона у «Челси» на сезон 2021/2022. В чемпионате Франции бразилец провёл за «ткачей» 15 матчей. В них футболист записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Сегодня, 5 января, «Челси» проведёт домашний матч Кубка английской лиги против «Тоттенхэма». Трансляция поединка в текстовом формате пройдёт на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по Москве.