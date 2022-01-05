​УЕФА разрешит АПЛ проводить перенесённые игры в вечера Лиги чемпионов

За последние недели Премьер-лига Англии перенесла множество игр из-за вспышек коронавируса в клубах. Теперь в АПЛ думают о том, когда проводить отложенные игры. Как сообщает The Times, Лига сможет назначать матчи на вечера Лиги чемпионов. Соответствующее разрешение будет дано УЕФА.

Матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов в феврале и марте будут стартовать в 23:00 по московскому времени. Обычно в это время игры топовых лиг Европы не проводят, но пандемия коронавируса вносит изменения в этот принцип.

Добавим, что вспышки COVID-19 в клубах Англии продолжают фиксироваться. В среду «Ливерпуль» объявил о закрытии своего тренировочного центра.