Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​УЕФА разрешит АПЛ проводить перенесённые игры в вечера Лиги чемпионов

05 Января 2022 • 15:55 Комментировать

За последние недели Премьер-лига Англии перенесла множество игр из-за вспышек коронавируса в клубах. Теперь в АПЛ думают о том, когда проводить отложенные игры. Как сообщает The Times, Лига сможет назначать матчи на вечера Лиги чемпионов. Соответствующее разрешение будет дано УЕФА.

Матчи стадии 1/8 финала Лиги чемпионов в феврале и марте будут стартовать в 23:00 по московскому времени. Обычно в это время игры топовых лиг Европы не проводят, но пандемия коронавируса вносит изменения в этот принцип. 

Добавим, что вспышки COVID-19 в клубах Англии продолжают фиксироваться. В среду «Ливерпуль» объявил о закрытии своего тренировочного центра.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
16:19 · Англия. Кубок лиги
​Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» перенесён 1 официально
16:14 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» не смог вернуть Эмерсона из аренды
15:55 · Англия. Премьер-лига
​УЕФА разрешит АПЛ проводить перенесённые игры в вечера Лиги чемпионов
15:11 · Англия. Премьер-лига
​ФА выдвинула обвинения «Арсеналу» 3
14:29 · Англия. Кубок лиги
​«Ливерпуль» объявил о закрытии тренировочного центра из-за COVID-19 перед игрой с «Арсеналом»
13:44 · Англия. Кубок Англии
​«Суиндон Таун» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка Англии – 7 января 2022
11:29 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала»: «Назначение Рангника в «МЮ» может стать одним из худших в истории АПЛ»
10:40 · Англия. Премьер-лига
«Он забьёт много голов в Серии А»: Альбертини присмотрел нового форварда для «Милана»
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Ливерпуля»
09:14 · Англия. Премьер-лига
Ханданович попал в сферу интересов клуба АПЛ
09:06 · Англия. Премьер-лига
Назван бюджет «Ньюкасла» на зимнее трансферное окно 3
08:36 · Англия. Кубок лиги
Павлюченко дал прогноз на матч «Челси» - «Тоттенхэм»
08:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал условия, при каких подпишет Коутиньо 1
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласовал аренду Мэйтленд-Найлса в «Рому»
00:29 · Англия. Премьер-лига
Рэмзи отклонил предложение клуба АПЛ 3
Все новости
Рекомендуем